Собчак объяснила свои слова про «детей-гаденышей»

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак объяснила, что в прошлом могла называть детей «гаденышами», поскольку негативно относилась к материнству. В документальном фильме «Фем.doc» она пояснила, как поменяла отношение к детям.

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По словам Собчак, ее не смущает попавшая в сеть аудиозапись, где в процессе ругани с сотрудницей ТСЖ она назвала детей гаденышами.

«Я тогда так считала. У меня была куча работы, бесконечные вечеринки, бурная жизнь. Мне эти дети тогда, как собаке пятая нога. Если бы мне было 25 лет, то так же бы к этому и относилась», — сказала она.

Ведущая вспомнила, что ее взгляд на материнство поменялся, когда она встретила человека, с которым захотела иметь детей.

«Во-вторых, захотела, чтобы мои качества, мои гены были переданы, сложно это объяснить, вот хотелось родного человека, почему-то именно мальчика», — отметила она.

Также Собчак вспомнила, что испытывала давление со стороны матери, члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой. По словам ведущей, она с 30 лет призывала ее забеременеть. «Нужен ребенок, дай его мне и гуляй дальше», — процитировала мать блогерши.

Такое отношение, вероятно, сформировало негативное отношение к детям, отметила Собчак. «Мама не понимает мой характер, хотя мы всю жизнь вместе живем. На меня давить не просто бесполезно, ты получишь обратный результат. Может, я так долго и не рожала из-за слов матери», — заключила ведущая.

Запись разговора Собчак по телефону с председателем ТСЖ Ниной Васильевной была опубликована в сети в марте 2013 года. Так, ведущую возмутило, что с 13 до 16 часов в доме устраивают «тихий час» для маленьких детей. Узнав об этом, она начала грубить собеседнику, используя в том числе нецензурную лексику. Она также угрожала в это время проводить вечеринки.

Ранее эту же аудиозапись Собчак припомнил телеведущий Владимир Соловьев , обвинив ее в двуличии и лицемерии. Ведущая в ответ отмечала, что в момент записи у нее не было ребенка и она публично заявляла, что является чайлд-фри.