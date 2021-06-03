Собчак объяснила слова про "детей-гаденышей"

Еще в 2013 году в сеть попала аудиозапись, где, ругаясь с сотрудницей ТСЖ, Собчак называет детей "гаденышами".

Со временем ее взгляд на материнство изменился, потому что она встретила мужчину, с которым захотела иметь детей: