Собчак объяснила слова про "детей-гаденышей"

Телеведущая Ксения Собчак
рассказала, что в прошлом могла называть детей "гаденышами" из-за плохого отношения к материнству. В этом она призналась в документальном фильме "Фем.doc".
Фото: @xenia_sobchak@xenia_sobchak
Еще в 2013 году в сеть попала аудиозапись, где, ругаясь с сотрудницей ТСЖ, Собчак называет детей "гаденышами".
"Я тогда так считала. У меня была куча работы, бесконечные вечеринки, бурная жизнь. Мне эти дети тогда, как собаке пятая нога. Если бы мне было 25 лет, то так же бы к этому и относилась", - объяснила журналистка.
Со временем ее взгляд на материнство изменился, потому что она встретила мужчину, с которым захотела иметь детей:
"Во-вторых, захотела, чтобы мои качества, мои гены были переданы, сложно это объяснить, вот хотелось родного человека, почему-то именно мальчика".
Кроме того, на нее давила мать. Людмила Нарусова
призывала ее забеременеть с 30 лет.
"Нужен ребенок, дай его мне и гуляй дальше", - рассказала Ксения Собчак.
Это, по словам телеведущей, вызвало обратный эффект:
"Может, я так долго и не рожала из-за слов матери".