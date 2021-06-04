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«Для меня это были сумасшедшие деньги»: Дробыш вспомнил, как Пугачева скупила все его песни

Teleprogramma.proиещё 1
2 часа назад
Продюсер и композитор Виктор Дробыш в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как продал все свои песни Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой.
«Для меня это были сумасшедшие деньги»
Фото: teleprogramma.proteleprogramma.pro
«Она со мной встретилась. Послушала мои песни. Выбрала. Более того, все купила. Для меня это были сумасшедшие деньги. И все мои песни спела ее дочь Кристина Орбакайте. Они стали хитами. «Свет твоей любви» и другие композиции стали очень популярными. Она большое дело сделала. Ничего не спев, но вернув меня в Россию из Финляндии».
Как отметил Виктор Дробыш, в свое время он уехал покорять Европу.
«Сначала я поехал в Германию. Мы с группой записали альбом и облажались. Поставили не на ту лошадь. Остались ни с чем. Это был 1995 год. Полный провал. Я стал преподавать, аккомпанировать известным певицам, флейтисткам. Бросился в работу. В промежутках подрабатывал садовником. Мы даже стены красили какие-то. А в Финляндии у меня жила семья. Моя первая жена родом из этой страны, поэтому я из Германии перебрался туда»,
- отметил Виктор Дробыш.
Напомним, что Виктор Дробыш сотрудничает со многими звездами отечественной эстрады. Среди них такие имена, как Валерия, Григорий Лепс, Стас Пьеха и другие.
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