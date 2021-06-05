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Что известно о жене Марка Цукерберга

Елизавета Назарова
2 часа назад
Основатель Facebook Марк Цукерберг считается одним из самых богатых людей на планете. До 2012 года он был завидным холостяком, пока не стало известно о его свадьбе с Присциллой Чан. "Рамблер" рассказывает, что известно о жене основателя одной из самых известных социальных сетей.
Что известно о жене Марка Цукерберга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Происхождение

Присцилла — китаянка, но родилась в США. Ее родители бежали из Вьетнама на лодках во время трех Индокитайских войн. Все свое детство девушка провела в штате Массачусетс и служила переводчиком для своих бабушки и дедушки. Уже в школе она показывала свои высокие интеллектуальные способности и даже выступала с речью на выпускном, так как одноклассники выбрали ее "гением класса".

Гарвард и знакомство с Цукербергом

После окончания школы Чан поступила в Гарвард, где изучала биологию. Роман девушки и создателя Facebook начался задолго до того, как Цукерберг стал известен на весь мир. Они познакомились в университете на вечеринке студенческого братства. Будущие супруги разговорились, пока стояли в очереди в туалет. Позже в интервью Чан рассказала, что ее возлюбленный был похож на типичного ботаника, но она все равно согласилась на свидание, и не прогадала.
Во время создания Facebook Чан поддерживала своего возлюбленного и верила в успех социальной сети.
Чан и Цукерберг поженились в 2012 году. Свою свадьбу они не собирались афишировать, но создатель Facebook поменял в социальной сети свое семейное положение, что заметили пользователи Сети. Известно, что торжество было скромным.
@zuck

Чем Присцилла Чан занимается сейчас

В 2015 году у пары родился первенец — дочь Максима, а спустя два года на свет появилась еще одна девочка Август. Сейчас Чан занимается благотворительностью, и в частности фондом "Инициатива Чан-Цукерберга", который занимается благотворительностью в области медицины и образования.
Чан не отказалась от своего медицинского профиля. Она создает совместные проекты с медицинскими университетами и участвует в создании различного оборудования. В 2016 году Цукерберг и Чан назвали свою цель на ближайшие 10 лет — они надеются создать достаточно оборудования и открыть лаборатории, которые помогут лечить серьезные заболевания у людей с разных концов света.
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