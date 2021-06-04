Дробыш вспомнил спасительную покупку Пугачевой

"Она со мной встретилась. Послушала мои песни. Выбрала. Более того, все купила. Для меня это были сумасшедшие деньги. И все мои песни спела ее дочь Кристина Орбакайте. Они стали хитами. «Свет твоей любви» и другие композиции стали очень популярными. Она большое дело сделала. Ничего не спев, но вернув меня в Россию из Финляндии",
"Сначала я поехал в Германию. Мы с группой записали альбом и облажались. Поставили не на ту лошадь. Остались ни с чем. Это был 1995 год. Полный провал. Я стал преподавать, аккомпанировать известным певицам, флейтисткам. Бросился в работу. В промежутках подрабатывал садовником. Мы даже стены красили какие-то",