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Дробыш вспомнил спасительную покупку Пугачевой

Стелла Шмель
2 часа назад
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш стал гостем программы "Судьба человека". Среди прочего он вспомнил, как однажды к нему пришла певица Алла Пугачева, чтобы послушать написанные Дробышем песни, и в итоге все их скупила.
Дробыш вспомнил спасительную покупку Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Она со мной встретилась. Послушала мои песни. Выбрала. Более того, все купила. Для меня это были сумасшедшие деньги. И все мои песни спела ее дочь Кристина Орбакайте. Они стали хитами. «Свет твоей любви» и другие композиции стали очень популярными. Она большое дело сделала. Ничего не спев, но вернув меня в Россию из Финляндии",
- рассказал он.
Дробыш отметил, что это было в середине девяностых годов - достаточно нестабильное время, когда любая ошибка могла стать фатальной.
"Сначала я поехал в Германию. Мы с группой записали альбом и облажались. Поставили не на ту лошадь. Остались ни с чем. Это был 1995 год. Полный провал. Я стал преподавать, аккомпанировать известным певицам, флейтисткам. Бросился в работу. В промежутках подрабатывал садовником. Мы даже стены красили какие-то",
- рассказал музыкант о том, как решился покорить Европу, но вернулся в Россию.
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