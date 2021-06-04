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Ким Кардашьян впервые дала комментарий о своем разводе

Стелла Шмель
29 минут назад
Светская львица и инстадива Ким Кардашьян проживает не такую веселую и беззаботную жизнь, как предполагают многие ее подписчики в Instagram. Несмотря на свою популярность и богатство, проблемы зачастую у Ким такие же, как и у простых людей. Например, совсем недавно Кардашьян и ее партнер Канье Уэст все же приняли решение разойтись. Пара подала на развод. О своих чувствах по этому поводу Ким впервые поделилась в реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.
Ким Кардашьян впервые рассказала о разводе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"У него должна быть жена, которая поддерживает каждое его движение, путешествует с ним и делает все, а я так не могу. Я чувствую себя гребаной неудачницей, и это уже третий гребаный брак. Да, я чувствую себя гребаной неудачницей",
- заявила Кардашьян в беседе со своей сестрой Хлоей.
Ким и Канье поженились в 2014 году, у пары четверо детей.
Ранее "Рамблер" писал, что ведущая «Орла и решки» рассказала о тяжелом разводе с мужем.
Звёзды,Ким Кардашьян,
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