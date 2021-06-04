"Чувства вины нет": Корчевников о личной жизни

Корчевников в ответ сказал, что считает иначе, и в личной жизни поступал по-другому.

«Это не очень хорошее качество. Мужчина всегда находится в более выгодной позиции. Поэтому мы обязаны испытывать вину. Подумайте об этом и испытайте!» — обратился он к ведущему. Корчевников в ответ не стал соглашаться с мнением гостя.