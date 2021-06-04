Голубкина заявила, что Табакову нравились студентки

Актриса верит словам Елены Прокловой и поддерживает ее. Мария не понимает, почему об Олеге Табакове нельзя плохо говорить. По ее мнению, он обычный актер, а не гений.

Шумиха вокруг имени Елены Прокловой не утихает на протяжении последнего месяца. Причиной стали откровения актрисы в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Знаменитость рассказала, что у нее в несовершеннолетнем возрасте была связь с актером намного старше.

Артистка объяснила, что в то время была совсем юной, не понимала, правильно это или нет, что можно, а что недопустимо в отношениях между мужчиной и женщиной. Вспоминать об этой интимной связи ей неприятно.

Проклова уверяет, что эти эпизоды оставили неизгладимый след на многие годы. Несколько десятилетий Елена молчала, потому что в те времена говорить об этом было не принято. А если бы она заговорила – не смогла бы стать актрисой.

Такие откровения разделили коллег Прокловой на два лагеря. Одни заявляли, что вести себя так недопустимо. Обо всем нужно говорить вовремя и не рассказывать о былом, если человека уже нет в живых.

Другие, напротив, поддерживали Проклову. В числе последних оказалась Мария Голубкина . Актриса прекрасно знает, что в свое время отец также пытался закрутить роман с Еленой, но та ему отказала.

Мария сразу заявила, что не понимает, почему вокруг имени Табакова создали такой ореол. Знаменитость не считает его гением. Он был обычным актером и ничего более.

Прокловой Голубкина верит. Когда она была студенткой, часто слышала, что ректор МХАТа испытывал слабость к юным абитуриенткам и нередко заводил краткосрочные романы с учащимися.

По мнению Марии, такие вещи недопустимы. Кем бы человек ни был и каких бы регалий не имел, он не должен позволять себе подобное.