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Голубкина подтвердила, что Табаков был неравнодушен к своим студенткам

Клео.Руиещё 2
3 часа назад
Актриса верит словам Елены Прокловой и поддерживает ее. Мария не понимает, почему об Олеге Табакове нельзя плохо говорить. По ее мнению, он обычный актер, а не гений.
Голубкина заявила, что Табакову нравились студентки
Фото: Клео.РуКлео.Ру
Шумиха вокруг имени Елены Прокловой не утихает на протяжении последнего месяца. Причиной стали откровения актрисы в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Знаменитость рассказала, что у нее в несовершеннолетнем возрасте была связь с актером намного старше.
Артистка объяснила, что в то время была совсем юной, не понимала, правильно это или нет, что можно, а что недопустимо в отношениях между мужчиной и женщиной. Вспоминать об этой интимной связи ей неприятно.
Проклова уверяет, что эти эпизоды оставили неизгладимый след на многие годы. Несколько десятилетий Елена молчала, потому что в те времена говорить об этом было не принято. А если бы она заговорила – не смогла бы стать актрисой.
Такие откровения разделили коллег Прокловой на два лагеря. Одни заявляли, что вести себя так недопустимо. Обо всем нужно говорить вовремя и не рассказывать о былом, если человека уже нет в живых.
Другие, напротив, поддерживали Проклову. В числе последних оказалась Мария Голубкина. Актриса прекрасно знает, что в свое время отец также пытался закрутить роман с Еленой, но та ему отказала.
Мария сразу заявила, что не понимает, почему вокруг имени Табакова создали такой ореол. Знаменитость не считает его гением. Он был обычным актером и ничего более.
Прокловой Голубкина верит. Когда она была студенткой, часто слышала, что ректор МХАТа испытывал слабость к юным абитуриенткам и нередко заводил краткосрочные романы с учащимися.
По мнению Марии, такие вещи недопустимы. Кем бы человек ни был и каких бы регалий не имел, он не должен позволять себе подобное.
Елену за откровения о связях с другими мужчинами артистка также не осуждает. По словам Голубкиной, никто на ее месте не был и не может достоверно знать, как отношения с Табаковым отразились на психике еще юной девушки.
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