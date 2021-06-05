Каменских рассказала об отношениях с экс-семьей мужа

Певица Настя Каменских рассказала об отношениях с первой супругой и сыном своего мужа Алексея Потапенко , более известного как Потап, в интервью для YouTube-канала DOROTYE.

Фото: @kamenskux @kamenskux

— У нас нет никаких отношений, — отреагировала исполнительница на вопрос ведущей об отношениях с экс-супругой Потапа — продюсером Ириной Горовой.

Однако Каменских призналась, что часто видится со своим пасынком — Андреем, который родился у Потапенко в первом браке.

По словам звезды, мальчик часто гостит у них дома и с удовольствием играет в видеоигры на большом экране.

— Мы в современном и цивилизованном мире живем. Конечно же, у нас хорошие отношения, мы видимся, он приезжает к нам в гости с ночевкой. И Леша ему уделяет много внимания. Это тоже очень важно, потому что все мальчики очень близки к мамам, но потом повторяют за папой. Потому что они мужчины. И самое классное, что Леша — очень хороший пример для подражания как мужчина, — разоткровенничалась певица.

По словам Каменских, мальчик очень похож на отца и тоже проявляет себя в творчестве.

Напомним, брак Потапа и Ирины Горовой длился с 2000 по 2014 год. Их общий сын Андрей появился на свет в 2008 году. Практически сразу после этого в их отношениях появились проблемы, и они стали жить порознь. Развод супруги оформили лишь после того, как у Потапа завязались романтические отношения с Каменских, с которой они образовали дуэт «Потап и Настя».

Пара оформила отношения официально в 2019 году. Они провели две свадебные церемонии — в Киеве и в Лас-Вегасе.