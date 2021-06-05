«Год надо мной издевались»: Разина о «Мираже»

Певица вошла в состав группы в 1987 году. Сначала она работала вместе с Натальей Гулькиной, а позже ее коллегой стала Маргарита Суханкина . Светлана не скрывает, что отношения со второй солисткой не сложились. Впрочем, Разина не поладила и с создателем группы Андреем Литягиным

Фото: @_svetlana_razina_ @_svetlana_razina_

«У создателя группы Андрея Литягина что-то змеиное есть. У него были свои планы, а у меня накопилось... Год надо мной издевались. Там пьяные заказчики, тут наглая Суханкина, которая смотрит на меня ненавидящими глазами», — рассказала солистка в эфире программы «Основано на реальных событиях» на канале НТВ.

Певица объяснила, что Суханкина постоянно старалась ее унизить.

«Да глупая она. Литягин хитрый, а Рита глупая. Когда я вернулась в группу, она якобы убедилась, что у меня нет мозгов. Да, Ритуля, я такая, у меня нет мозга. Это у тебя и связки, и мозги, и арфа и черт с рогами и наконечником», — заявила Разина.

Кстати, другие бывшие солистки «Миража» также критиковали поведение Маргариты Суханкиной. Наталья Гулькина рассказала, что Суханкина постоянно с ней соревновалась.

«Рита на сцене хотела показать, кто главный. Это ненормально. Рита — это человек, который не понял и не оценил ситуацию, что произошло в ее жизни с моим участием», — объяснила певица.

Концертный директор Лион Куашев поддержал артистку: