Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Киркорова и блогера Даву уличили в "свадьбе"

Диана Товсепова
6 июня 2021
Народный артист России Филипп Киркоров и экс-жених Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян (Дава) появились на премии телеканала «Муз-ТВ» вдвоем.
Интересно, что многие зрители и гости премии решили, что Киркоров и Дава состоят в отношениях, а их совместный выход назвали "Свадьбой".
Дело в том, что Филипп появился в белом костюме, а Дава — в черном. Поклонники посчитали это "свадебными" нарядами.
При этом их выход стал целым представлением. Так, они приехали на вручение премии на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы.
По красной дорожке звезды шли под руку под крики «Горько».
Некоторые посчитали такой перформанс почти открытой свадебной церемонией и даже поздравили "жениха и невесту".
Звёзды,Видео,Давид Манукян,Филипп Киркоров,
85
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители