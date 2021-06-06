Киркорова и блогера Даву уличили в "свадьбе"

Народный артист России Филипп Киркоров
и экс-жених Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян
(Дава) появились на премии телеканала «Муз-ТВ» вдвоем.
Интересно, что многие зрители и гости премии решили, что Киркоров и Дава состоят в отношениях, а их совместный выход назвали "Свадьбой".
Дело в том, что Филипп появился в белом костюме, а Дава — в черном. Поклонники посчитали это "свадебными" нарядами.
При этом их выход стал целым представлением. Так, они приехали на вручение премии на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы.
По красной дорожке звезды шли под руку под крики «Горько».
Некоторые посчитали такой перформанс почти открытой свадебной церемонией и даже поздравили "жениха и невесту".