Киркорова и блогера Даву уличили в "свадьбе"

Интересно, что многие зрители и гости премии решили, что Киркоров и Дава состоят в отношениях, а их совместный выход назвали "Свадьбой".

Дело в том, что Филипп появился в белом костюме, а Дава — в черном. Поклонники посчитали это "свадебными" нарядами.

При этом их выход стал целым представлением. Так, они приехали на вручение премии на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы.

По красной дорожке звезды шли под руку под крики «Горько».