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Интим за славу: продюсер Верки Сердючки рассказал о торговле телами в шоу-бизнесе

Диана Товсепова
6 июня 2021
Юрий Никитин, продюсер артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о торговле телами в шоу-бизнесе и предложениях "продать" своих исполнителей. Об этом он рассказывал в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
Продюсер Верки Сердючки рассказал о торговле телами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, Никитин заявил, что в шоу-бизнесе молодые таланты зачастую продвигаются бизнесменами в обмен на регулярный интим. Такое случается и с мужчинами, и женщинами, а "продюсеру" важен сам факт "владения" человеком.
"Вот я смотрю на артиста и понимаю, что мне его реально жаль. Потому что вопрос не в том, будет или не будет у него близость с продюсером, а что этот продюсер ничего не может ему дать. Он не может построить для него карьеру", — заявил Никитин.
Продюсер признался, что его компании подобные предложения поступали часто. Так, за интим с бывшей солисткой группы NikitA Дарьей Астафьевой, по его словам, ему предлагали ему предлагали 100 тысяч долларов, но артистка на это не пошла.
При этом он заявил, что ему самому неоднократно предлагали "сблизиться" молодые певицы.
Звёзды,Дмитрий Гордон,Дарья Астафьева,Юрий Никитин,Андрей Данилко,
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