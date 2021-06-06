Свадьба, бунт и "фанера": скандалы на русском шоу

Фото: РИА Новости РИА Новости

Несмотря на то, что ведущие вполне профессионально делали свою работу, на премии не обошлось без скандалов, интриг и провалов.

Свадьба, бунт и фрики

Особенным шоком для зрителей стал странный перформанс Филиппа Киркорова и экс- жениха Бузовой, блогера Давы. Многие зрители и гости премии решили, что Киркоров и Дава состоят в отношениях, а их совместный выход назвали "Свадьбой".

Дело в том, что Филипп появился в белом костюме, а Дава — в черном. Поклонники посчитали это "свадебными" нарядами.

При этом их выход стал целым представлением. Так, они приехали на вручение премии на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы.

По красной дорожке звезды шли по красной под руку под крики «Горько». Некоторые посчитали такой перформанс почти открытой свадебной церемонией и даже поздравили "жениха и невесту".

Нельзя было не заметить и поведение популярного молодого артиста Алишера, который из-за травмы появился на церемонии в инвалидном кресле. Началось все с перепалки с ведущей церемонии, Ксенией Собчак. Так, парень отказался отвечать на ее вопросы, заявив, что делает это только за деньги, а потом поманил ее поближе характерным жестом пальцами. На это Собчак ответила, что так "пальчиками" он будет делать своему официанту, а не ей.

Затем случилось кое-что еще более "острое". Так, в номинации "Лучший исполнитель" совершенно неожиданно победил Артур Пирожков (Александр Ревва). ТАкой выбор удивил не только зрителей, но и коллег Реввы. Тот самый Моргенштерн не выдержал и выбежал на сцену криками "Протестую!" и требованием показать количество голосов за исполнителей в номинации. НА это ему ответили, что "бухгалтерия уже закрыта", а Ксения Собчак предложила парню пройти тест на наркотики и спеть "а капелла", чтобы доказать свои музыкальные способности.

Певец фальшиво спел, "несмотря на милое личико — алкоголичка", стал вновь кричать, что "ему не нужна тарелка, он ест руками" и что "награда ему не важна, а важна правда".