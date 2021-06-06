Свадьба, бунт и "фанера": скандалы на русском шоу

Недавно в столице прошла грандиозная премия "Муз-ТВ" и семичасовой телемарафон, в течение которого звезды российского шоу-бизнеса вручали и получали заветные "тарелки" за победы в номинациях. Ведущие были выбраны из числа самых популярных медиаперсон: журналистка Ксения Собчак
, певец и юморист Александр Ревва
, блогер Анастасия Ивлеева
и актер Дмитрий Нагиев
.
Несмотря на то, что ведущие вполне профессионально делали свою работу, на премии не обошлось без скандалов, интриг и провалов.
Свадьба, бунт и фрики
Особенным шоком для зрителей стал странный перформанс Филиппа Киркорова
и экс- жениха Бузовой, блогера Давы. Многие зрители и гости премии решили, что Киркоров и Дава состоят в отношениях, а их совместный выход назвали "Свадьбой".
Дело в том, что Филипп появился в белом костюме, а Дава — в черном. Поклонники посчитали это "свадебными" нарядами.
При этом их выход стал целым представлением. Так, они приехали на вручение премии на белом кабриолете в окружении полуголых мужчин, которые несли в руках розы.
По красной дорожке звезды шли по красной под руку под крики «Горько». Некоторые посчитали такой перформанс почти открытой свадебной церемонией и даже поздравили "жениха и невесту".
Нельзя было не заметить и поведение популярного молодого артиста Алишера, который из-за травмы появился на церемонии в инвалидном кресле. Началось все с перепалки с ведущей церемонии, Ксенией Собчак. Так, парень отказался отвечать на ее вопросы, заявив, что делает это только за деньги, а потом поманил ее поближе характерным жестом пальцами. На это Собчак ответила, что так "пальчиками" он будет делать своему официанту, а не ей.
Затем случилось кое-что еще более "острое". Так, в номинации "Лучший исполнитель" совершенно неожиданно победил Артур Пирожков
(Александр Ревва). ТАкой выбор удивил не только зрителей, но и коллег Реввы. Тот самый Моргенштерн не выдержал и выбежал на сцену криками "Протестую!" и требованием показать количество голосов за исполнителей в номинации. НА это ему ответили, что "бухгалтерия уже закрыта", а Ксения Собчак предложила парню пройти тест на наркотики и спеть "а капелла", чтобы доказать свои музыкальные способности.
Певец фальшиво спел, "несмотря на милое личико — алкоголичка", стал вновь кричать, что "ему не нужна тарелка, он ест руками" и что "награда ему не важна, а важна правда".
Позже отличился еще один молодой исполнитель, Slawa Marlow. Он во время исполнения своего хита "Ты горишь как огонь" просто бросил микрофон на сцену со словами "меня уже достала эта песня, прошу вас, спойте ее вместо меня!". Зрителям пришлось слушать фонограмму.