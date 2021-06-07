Наджиев обвинил Пугачеву в закате своей карьеры

Певец склонен думать, что в его исчезновении со сцены отчасти виновата Алла Борисовна. В 1994-м и в 2005-м годах до него дошла информация, которой он поверил, о том, что Пугачева могла негативно влиять на его карьеру. Якобы звезда видела на российской сцене одного короля — Филиппа Киркорова
, а Игорь Наджиев мог как-то помешать его славе. После смерти Валентины Легкоступовой, в закате карьеры которой артист тоже обвиняет народную артистку, он решил больше не молчать и заговорил об этом в различных интервью. В ответ многие осудили его за это.