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Звезда "Папиных дочек" разводится с мужем

Диана Товсепова
6 июня 2021
29-летняя актриса Дарья Мельникова, известная по роли в сериале «Папины дочки», и 37-летний актер Артур Смольянинов развелись. Об этом сообщила сама девушка в интервью Лауре Джугелии на Youtube-канале Fametime TV.
Ведущая спросила Дарью, ревнуют ли они с мужем друг друга во время съемок любовных сцен:
«Мы уже вообще не ревнуем друг друга, но это другая история».
Актриса заявила, что они с Артуром больше не состоят в браке, но находятся в партнерских отношениях и вместе воспитывают детей:
«Мы остаемся родителями, друзьями, партнерами и я большая поклонница его творчества», — объяснила девушка.
Дарья рассказала, что решение было принято обоюдно и без какой-либо конкретной причины.
«Так сложились обстоятельства. Я не знаю что будет дальше. Бывает, что люди расходятся, сходятся, по-разному», — продолжила Мельникова.
Сыновья, 6-летний Артур и 2-летний Марк сами поняли, что происходит.
«Дети просто поняли что мама с папой живут раздельно», — объяснила Дарья.
При этом к новой любви актриса не готова, но у нее начались отношения самой с собой. Тем более, что девушка достаточно рано вышла замуж и стала матерью, не успев "вырасти".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ким Кардашьян рассказала о своем разводе.
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