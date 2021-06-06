Звезда "Папиных дочек" разводится с мужем

Ведущая спросила Дарью, ревнуют ли они с мужем друг друга во время съемок любовных сцен:

«Мы уже вообще не ревнуем друг друга, но это другая история».

Актриса заявила, что они с Артуром больше не состоят в браке, но находятся в партнерских отношениях и вместе воспитывают детей:

«Мы остаемся родителями, друзьями, партнерами и я большая поклонница его творчества», — объяснила девушка.

Дарья рассказала, что решение было принято обоюдно и без какой-либо конкретной причины.

«Так сложились обстоятельства. Я не знаю что будет дальше. Бывает, что люди расходятся, сходятся, по-разному», — продолжила Мельникова.

Сыновья, 6-летний Артур и 2-летний Марк сами поняли, что происходит.

«Дети просто поняли что мама с папой живут раздельно», — объяснила Дарья.