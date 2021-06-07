Бузова сцепилась с Летучей после ее критики в адрес МХАТа

Совсем зрителя не уважают! Кто на неё пойдёт? — написала тележурналист под постом Молочникова о репетиции в МХАТе.
Елена, а вы в каком театре служите? Где сублимируется высшее искусство? Я бы с удовольствием сходила посмотреть на вас в спектакле от гениального режиссёра, на легендарной сцене, такой как МХАТ.
Считаю, сцена для талантов, а не самозванцев! Также вы меня не увидите с микрофоном в руках, так как голоса нет! Я занимаюсь тем, в чём у меня талант и что я делаю профессионально! <...> А вот стоять где-либо с вашей фамилией рядом как раз не хотелось бы. И не считайте, что для каждого дешёвый хайп — это необходимость, — заключила Летучая.
Елена, настоятельно советую вам заняться любовью сегодня вечером, а то вы какая-то злая. И кстати, хочу поздравить вас с новым шоу на ТВ. Ой, у вас же нет ни одного рейтингового шоу сейчас на телевидении. Извините, в этом тоже виновата я, ведь рейтинг только там, где есть я.