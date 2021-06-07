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Павел Табаков год скрывал свою дочь

Peopletalkиещё 10
3 часа назад
Сегодня стало известно, что 25-летний сын Олега Табакова Павел стал отцом в августе 2020 года. Об этом сообщает Super.
Павел Табаков год скрывал свою дочь
Фото: PeopletalkPeopletalk
Малышку назвали Мией. По данным СМИ, мамой дочки стала актриса Софья Синицына. Им приписывают роман с 2017 года.
@yasinitsyna
26-летняя актриса несколько раз делилась снимком дочери всоцсети, но личность отца держалась в секрете. А недавно семья Павла, Софьи и ряд близких людей собрались в одной из церквей в центре Москвы для обряда крещения.
По словам Super, Табаков заявил, что в данный момент сдочерью не проживает.
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