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Сын Табакова год скрывал свою дочь

Анна Арсеньева
3 часа назад
Сын Олега Табакова Павел в августе 2020 года стал отцом, но все это время скрывал информацию. Об этом сообщает издание Super.
Сын Табакова год скрывал свою дочь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мамой ребенка стала актриса Софья Синицина. Девочку назвали Мией. Недавно ее крестили в одной из церквей в центре Москвы. На мероприятии собрались приятели и семьи актеров, в том числе Марина Зудина.
@yasinitsyna
По информации СМИ, 25-летний Павел Табаков не живет вместе с дочерью и Синициной. Он снимает им квартиру в районе Патриарших прудов.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как сейчас живет первая жена Табакова.
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