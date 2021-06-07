"Кто на нее пойдет": Бузова сцепилась с Летучей

Между певицей Ольгой Бузовой и журналисткой Еленой Летучей произошел конфликт в Instagram.

Бывшая ведущая программы "Ревизорро" написала комментарий к посту актера Александра Молочникова , в котором раскритиковала МХТ. По ее мнению, брать на роль Бузову - это неуважение к зрителю:

"Совсем зрителя не уважают! Кто на неё пойдет?"

Бузова не прошла мимо и ответила на критику в свой адрес, обвинив Летучую в том, что она напоминает о себе, используя ее фамилию:

"Елена, а вы в каком театре служите? Где сублимируется высшее искусство? Я бы с удовольствием сходила посмотреть на вас в спектакле от гениального режиссёра, на легендарной сцене, такой как МХАТ".

На этом обмен колкостями между Летучей и Бузовой не закончился. Журналистка написала, что не занимается тем, что не умеет:

"Считаю, сцена для талантов, а не самозванцев! Также вы меня не увидите с микрофоном в руках, так как голоса нет! Я занимаюсь тем, в чём у меня талант и что я делаю профессионально! <...> А вот стоять где-либо с вашей фамилией рядом как раз не хотелось бы. И не считайте, что для каждого дешевый хайп — это необходимость".

На это Ольга Бузова посоветовала Елене Летучей "заняться любовью":