"Кто на нее пойдет": Бузова сцепилась с Летучей

Между певицей Ольгой Бузовой и журналисткой Еленой Летучей произошел конфликт в Instagram.
Бывшая ведущая программы "Ревизорро" написала комментарий к посту актера Александра Молочникова
, в котором раскритиковала МХТ. По ее мнению, брать на роль Бузову - это неуважение к зрителю:
"Совсем зрителя не уважают! Кто на неё пойдет?"
Бузова не прошла мимо и ответила на критику в свой адрес, обвинив Летучую в том, что она напоминает о себе, используя ее фамилию:
"Елена, а вы в каком театре служите? Где сублимируется высшее искусство? Я бы с удовольствием сходила посмотреть на вас в спектакле от гениального режиссёра, на легендарной сцене, такой как МХАТ".
На этом обмен колкостями между Летучей и Бузовой не закончился. Журналистка написала, что не занимается тем, что не умеет:
"Считаю, сцена для талантов, а не самозванцев! Также вы меня не увидите с микрофоном в руках, так как голоса нет! Я занимаюсь тем, в чём у меня талант и что я делаю профессионально! <...> А вот стоять где-либо с вашей фамилией рядом как раз не хотелось бы. И не считайте, что для каждого дешевый хайп — это необходимость".
На это Ольга Бузова посоветовала Елене Летучей "заняться любовью":
"...а то вы какая-то злая. И кстати, хочу поздравить вас с новым шоу на ТВ. Ой, у вас же нет ни одного рейтингового шоу сейчас на телевидении. Извините, в этом тоже виновата я, ведь рейтинг только там, где есть я".