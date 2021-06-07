Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Исхаков назвал причину развода с Гагариной

Peopletalk
1 час назад
В прошлом году после 6 лет брака Полина Гагарина развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. И хотя экс-возлюбленные старались не комментировать произошедшее, вскоре стало известно, что инициатором разрыва стала певица.
Исхаков назвал причину развода с Гагариной
Фото: PeopletalkPeopletalk
В новом интервью порталу Passion 43-летний фотограф признался, что супруги пытались спасти брак:
«Думаю, нас сильно подкосил период, когда мы в течение нескольких месяцев по два раза в неделю летали в Китай: там Полина принимала участие в одном проекте. Это было очень тяжело. По 16 часов мы добирались в один конец (самолет, автобус, поезд, автобус) и через день — обратно. Мы держались вместе. Это было важно. В тот период в Китае было очень много непростых моментов, связанных и с логистикой, и со здоровьем, и с самим проектом. Мне казалось, если мы вместе это пройдем, то справимся со всем. Я ошибался».
Дмитрий подчеркнул: «Удалось сохранить добрые отношения с
тещей — и я это ценю. Насчет поработать в будущем с Полиной Думаю, мы уже достаточно поработали. У нас есть прекрасные снимки и видео. Я снял ей клип, много монтировал для нее. Мы все сделали, что могли. Мы все сказали».
Про личную жизнь в данный момент Исхаков отметил: «Не ищу замены или компенсации. Сильно занят сейчас воспитанием дочери, проектами и работой. Конкретно в данный момент я один, не в отношениях. Что будет завтра, никто не знает. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы быть одному. Моя нервная система дорога̒ мне как память, а нервные клетки, как известно, не восстанавливаются. Это понимание приходит с опытом».
Звёзды,Полина Гагарина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители