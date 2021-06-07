Исхаков назвал причину развода с Гагариной

Про личную жизнь в данный момент Исхаков отметил: «Не ищу замены или компенсации. Сильно занят сейчас воспитанием дочери, проектами и работой. Конкретно в данный момент я один, не в отношениях. Что будет завтра, никто не знает. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы быть одному. Моя нервная система дорога̒ мне как память, а нервные клетки, как известно, не восстанавливаются. Это понимание приходит с опытом».