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Исхаков назвал причину развода с Гагариной

Анна Арсеньева
38 минут назад
Фотограф Дмитрий Исхаков назвал причины разрыва с певицей Полиной Гагариной. Об этом он рассказал в интервью порталу Passion.
Исхаков назвал причину развода с Гагариной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По словам 43-летнего фотографа, они пытались спасти брак, но не смогли справиться с трудностями. Сильно пару "подкосил" период, когда Гагарина участвовала в проекте в Китае, и им приходилось летать туда по два раза в неделю на протяжении нескольких месяцев:
"Это было очень тяжело. По 16 часов мы добирались в один конец (самолет, автобус, поезд, автобус) и через день — обратно. Мы держались вместе. Это было важно. В тот период в Китае было очень много непростых моментов, связанных и с логистикой, и со здоровьем, и с самим проектом. Мне казалось, если мы вместе это пройдем, то справимся со всем. Я ошибался".
Исхаков рассказал, что после развода с певицей продолжает хорошо общаться с бывшей тещей. Сейчас фотограф не состоит ни с кем в отношениях:
"Не ищу замены или компенсации. Сильно занят сейчас воспитанием дочери, проектами и работой. Конкретно в данный момент я один, не в отношениях. Что будет завтра, никто не знает. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы быть одному. Моя нервная система дорога̒ мне как память, а нервные клетки, как известно, не восстанавливаются. Это понимание приходит с опытом".
Ранее "Рамблер" сообщал, что звезда "Папиных дочек" разводится с мужем.
Звёзды,Дмитрий Исхаков,Полина Гагарина,
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