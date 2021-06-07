Исхаков назвал причину развода с Гагариной

По словам 43-летнего фотографа, они пытались спасти брак, но не смогли справиться с трудностями. Сильно пару "подкосил" период, когда Гагарина участвовала в проекте в Китае, и им приходилось летать туда по два раза в неделю на протяжении нескольких месяцев: