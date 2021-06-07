Зудина впервые рассказала о своей внучке

Артистка поделилась фото, сделанным в храме. В кадре Павла обнимает его сестра. При этом он выглядит очень счастливым.

Поклонники принялись поздравлять актрису. Многие отметили, что она молодая и красивая бабушка. «Еще один чудесный день в вашей жизни! Счастья девочке, благополучия все вашей семье», «Как прекрасно, какая хорошая новость, рады за Павла и вас», «Какое прекрасное и радостное событие!» — прокомментировали пост подписчики.