Зудина впервые рассказала о своей внучке

«Это мои дети Павел и Мария! Я их очень люблю! И мы все уважаем личное пространство друг друга! Мы рассказываем о нашей жизни ровно столько, сколько считаем возможным, мы не любим хайп и не привлекаем внимание любыми возможными способами! Чтобы избежать домыслов, так как многие издания уже опубликовали эту информацию, я напишу сама, хотя мы не хотели делать это достоянием гласности. Вчера были крестины дочери Павла. Ей 10 месяцев. Зовут Миа, при Крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты рождения Мии и Марины Антиохийской рядом. Это все», — рассказала Зудина.