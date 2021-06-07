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На слуху: Дробыш потребовал с Самбурской 13 миллионов
Анна Арсеньева
55 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Фото:
globallookpress.com
globallookpress.com
Раскрыта зарплата Бузовой за роль в театре
@buzova86
Певица и телеведущая
Ольга Бузова
осваивает новое поприще. Недавно стало известно, что звезда сыграет в спектакле "Чудесный грузин" на сцене МХАТа. За участие в постановке она получит 446 810 рублей.
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Гвоздикова рассказала о домогательствах
globallookpress.com
Актриса
Наталья Гвоздикова
вслед за
Еленой Прокловой
заявила о непростой ситуации в своей жизни. Артистка стала гостьей программы "Судьба человека" на канале "Россия 1", где вспомнила, как ей оказывал знаки внимания режиссер "Большой перемены".
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Сын Табакова год скрывал свою дочь
РИА Новости
Сын
Олега Табакова
Павел в августе 2020 года стал отцом, но все это время скрывал информацию. Мамой ребенка стала актриса Софья Синицина. Девочку назвали Мией.
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Дробыш потребовал с Самбурской более 13 миллионов
@samburskaya
Виктор Дробыш
и
Настасья Самбурская
продолжают судиться. Уже год актриса пытается расторгнуть контракт с продюсером, но пока проигрывает. Теперь с нее требуют более 13 миллионов за раскрутку.
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Исхаков назвал причину развода с Гагариной
globallookpress.com
Фотограф
Дмитрий Исхаков
назвал причины разрыва с певицей
Полиной Гагариной
. По его словам, они пытались спасти брак, но не смогли справиться с некоторыми трудностями.
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