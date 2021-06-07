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На слуху: Дробыш потребовал с Самбурской 13 миллионов

Анна Арсеньева
55 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Дробыш потребовал с Самбурской 13 миллионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Раскрыта зарплата Бузовой за роль в театре

@buzova86
Певица и телеведущая Ольга Бузова осваивает новое поприще. Недавно стало известно, что звезда сыграет в спектакле "Чудесный грузин" на сцене МХАТа. За участие в постановке она получит 446 810 рублей.

Гвоздикова рассказала о домогательствах

Актриса Наталья Гвоздикова вслед за Еленой Прокловой заявила о непростой ситуации в своей жизни. Артистка стала гостьей программы "Судьба человека" на канале "Россия 1", где вспомнила, как ей оказывал знаки внимания режиссер "Большой перемены".

Сын Табакова год скрывал свою дочь

Сын Олега Табакова Павел в августе 2020 года стал отцом, но все это время скрывал информацию. Мамой ребенка стала актриса Софья Синицина. Девочку назвали Мией.

Дробыш потребовал с Самбурской более 13 миллионов

@samburskaya
Виктор Дробыш и Настасья Самбурская продолжают судиться. Уже год актриса пытается расторгнуть контракт с продюсером, но пока проигрывает. Теперь с нее требуют более 13 миллионов за раскрутку.

Исхаков назвал причину развода с Гагариной

Фотограф Дмитрий Исхаков назвал причины разрыва с певицей Полиной Гагариной. По его словам, они пытались спасти брак, но не смогли справиться с некоторыми трудностями.
Звёзды,Дмитрий Исхаков,Наталья Гвоздикова,Елена Проклова,Полина Гагарина,Настасья Самбурская,Ольга Бузова,Виктор Дробыш,Олег Табаков,РИА Новости,
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