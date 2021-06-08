Гвоздикова объяснила, почему простила Жарикова

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«Мы все прекрасно понимали, но не сделали на этом никаких акцентов. Было тяжело, когда узнала о внебрачных детях. Когда есть отношения человеческие, то они не для всех. Я его в итоге простила. Если простила — значит, было за что. Если взять лист бумаги, разделить пополам и написать с одной стороны хорошее, а с другой стороны не очень хорошее, то хорошего у нас было больше».

Как отметила актриса, она дала мужу полный карт-бланш в принятии решений. «Он должен был сам решить, с кем оставаться. Он мне звонил, я не хотела разговаривать. Потом мы сели за стол, и он все рассказал. Жизнь нам помогла, хотя видеть его в первое время мне не хотелось. Каждый имеет право на свою жизнь. Моя жизнь — это моя жизнь, и никто не имеет право в нее вмешиваться», — заметила актриса.