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"Помочь я ей не в состоянии": Вовк призналась, что не общается с Моргуновой

Катерина Саломе
3 часа назад
В мае прошлого года стало известно о смерти единственного сына диктора Светланы Моргуновой. Трагедия сильно подкосила ее, и ведущая перестала выходить на связь. На счет этого высказалась коллега народной артистки Ангелина Вовк.
Вовк призналась, что не общается с Моргуновой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Со Светланой Моргуновой не держу связь, помочь я ей не в состоянии. У нее довольно крутой характер. Да и много на нее обрушилось в последнее время. То, что ее нет на телевидении, ее выбор. Ее приглашали в эфир, а она часто отказывалась»,
— заявила Вовк.
Напомним, сын Моргуновой Максим скончался в возрасте 52 лет. Причиной смерти стал коронавирус.
Звёзды,Светлана Моргунова,Ангелина Вовк,
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