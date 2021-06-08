Вовк призналась, что не общается с Моргуновой

В мае прошлого года стало известно о смерти единственного сына диктора Светланы Моргуновой. Трагедия сильно подкосила ее, и ведущая перестала выходить на связь. На счет этого высказалась коллега народной артистки Ангелина Вовк.
«Со Светланой Моргуновой не держу связь, помочь я ей не в состоянии. У нее довольно крутой характер. Да и много на нее обрушилось в последнее время. То, что ее нет на телевидении, ее выбор. Ее приглашали в эфир, а она часто отказывалась»,
— заявила Вовк.
Напомним, сын Моргуновой Максим скончался в возрасте 52 лет. Причиной смерти стал коронавирус.