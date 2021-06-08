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"Ну вот и почтили главу токсичной фирмы": что в Сети говорят о правнучке королевы

Елизавета Назарова
3 часа назад
6 июня Меган Маркл и принц Гарри сообщили о том, что у них родилась девочка. Она появилась на свет 4 июня в Калифорнии и родители дали ей необычное имя Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. Именно это вызвало возмущение среди общественности — одни восприняли имя негативно, другие поддержали Меган и Гарри в том, что они хотят быть ближе к королевской семье. "Рамблер" собрал разные мнения.
В официальном заявлении поясняется, что Лили названа в честь своей прабабушки Елизаветы, у которой было семейное прозвище Лилибет. Второе имя Диана было выбрано в честь ее покойной бабушки принцессы Дианы.
В тот же день вся королевская семья отреагировала на появление ребенка. Первой пару поздравила королева Елизавета. Свои добрые слова высказал принц Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон.
В Сети люди разделились на два лагеря. Большинство высказываются негативно относительно выбранного имени.
"Терпеть не могу этих двоих. Мне кажется, они выбрали такое имя только для того, чтобы вызвать ажиотаж", "Извините, но они не заслуживают вашей чести, моя королева", "Хороший способ заслужить уважение королевы после того, как они доставили мучения всей семье. Но не все прощается", "Они назвали ее Лилибет назло принцу Чарльзу. Им должно быть стыдно за то, что они заставили королеву горевать, а потом выкрутили нож из спины", "Эти двое мне уже надоели", "А как насчет имения Дория? Не гордитесь своей тещей и свекровью? Или чтобы быть на плаву нужно королевское имя?" (Прим. ред. — мать Меган Маркл зовут Дория), "Я думал ее назовут Опра", "Это самый сочный плевок с их стороны в королеву", "Ну вот и почтили главу токсичной фирмы", "Одним словом - потхалимаж", "Лизнули так лизнули", — пишут пользователи Сети (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)
Другие оказались более лояльными к Меган И Гарри, отделившимся от королевской семьи, и поздравляют пару с рождением дочери.
"Лилибет очень милое имя. Как и предполагалось, они использовали имя Диана тоже", "Значит Уильям и Кейт могут назвать свою дочь Шарлоттой Елизаветой-Дианой, а Меган и Гарри — нет? Насколько известно, Гарри очень близок со своей бабушкой и сильно любил свою покойную мать. Они не являются частью монархии, но они все равно его семья", "Это было предсказуемо", — написали другие пользователи.
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