"Терпеть не могу этих двоих. Мне кажется, они выбрали такое имя только для того, чтобы вызвать ажиотаж", "Извините, но они не заслуживают вашей чести, моя королева", "Хороший способ заслужить уважение королевы после того, как они доставили мучения всей семье. Но не все прощается", "Они назвали ее Лилибет назло принцу Чарльзу. Им должно быть стыдно за то, что они заставили королеву горевать, а потом выкрутили нож из спины", "Эти двое мне уже надоели", "А как насчет имения Дория? Не гордитесь своей тещей и свекровью? Или чтобы быть на плаву нужно королевское имя?" (Прим. ред. — мать Меган Маркл зовут Дория), "Я думал ее назовут Опра", "Это самый сочный плевок с их стороны в королеву", "Ну вот и почтили главу токсичной фирмы", "Одним словом - потхалимаж", "Лизнули так лизнули", — пишут пользователи Сети (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)
"Лилибет очень милое имя. Как и предполагалось, они использовали имя Диана тоже", "Значит Уильям и Кейт могут назвать свою дочь Шарлоттой Елизаветой-Дианой, а Меган и Гарри — нет? Насколько известно, Гарри очень близок со своей бабушкой и сильно любил свою покойную мать. Они не являются частью монархии, но они все равно его семья", "Это было предсказуемо", — написали другие пользователи.