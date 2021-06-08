Экс-солистки «Тату» рассказали, из-за чего распалась группа

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Легендарная группа «Тату», завоевавшая мировую известность в начале нулевых, распалась в 2011 году. Вокалистки коллектива Юлия Волкова и Лена Катина до чих пор не комментировали произошедшее. А сложившаяся у поклонников версия была простой и очевидной: девушки крутили романы с парнями, у Волковой родились дочь и сын, имидж гомосексуального дуэта разрушился и интерес, а также гонорары артисток пошли на спад.

Оказывается, у распада «Тату» была и иная подоплека — потеря голоса Юлией Волковой. Об этом рассказал продюсер коллектива Иван Шаповалов в интервью Ксении Собчак . Телеведущая заметила, что из-за проблем у Волковой расстроились родители Лены Катиной и обозначили их на встрече с продюсером. Шаповалов подтвердил.

Я им сказал, что мы не вправе требовать подвига от Юли. Хотя шли жесткие отмены концертов, попадание на ответственность и потери,

— объяснил Иван Шаповалов. Он подтвердил Собчак, что Катины потребовали от него предпринять какие-нибудь действия.

Тем не менее в разговоре с телеведущей мама Лены Катиной опровергла эту версию и заявила, что не просила заменить Волкову на новую вокалистку. А разлад между вокалистками она объяснила их усталостью друг от друга, сравнив их с семейной парой.