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Солист «Иванушек» впервые стал дедом

Катерина Саломе
3 часа назад
Стало известно, что солист музыкального коллектива «Иванушки International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой. Девочка родилась в семье его сына Кирилла. Об этом StarHit сообщила супруга артиста.
Солист «Иванушек» впервые стал дедом
Фото: @kirillandreev71@kirillandreev71
"Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото",
— отметила Лолита Андреева, добавив, что девочка родилась в одном из московских роддомов 4 июня, но сейчас уже находится дома.
Напомним, что звездный наследник женился в прошлом году на девушке по имени Ангелина. Вскоре после свадьбы стало известно, что новоиспеченные супруги готовятся стать родителями.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что родители Фриске проиграли суд Шепелеву.
Звёзды,Кирилл Андреев,
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