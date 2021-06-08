Солист «Иванушек» впервые стал дедом

— отметила Лолита Андреева, добавив, что девочка родилась в одном из московских роддомов 4 июня, но сейчас уже находится дома.

Напомним, что звездный наследник женился в прошлом году на девушке по имени Ангелина. Вскоре после свадьбы стало известно, что новоиспеченные супруги готовятся стать родителями.