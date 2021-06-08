Неравный брак: пары с большой разницей в возрасте

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Ну а мы собрали звездные пары, в которых мужчина сильно старше возлюбленной.

Сильвестр Сталлоне (74) и Дженнифер Флавин (52)

Разница в возрасте: 22 года

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Звезды познакомились на съемках фильма «Рокки-5», свадьбу сыграли в 1997-м в Сикстинской капелле. Сегодня воспитывают трех дочерей: Софию, Систин и Скарлетт.

Харрисон Форд (78) и Калиста Флокхарт (56)

Разница в возрасте: 22 года

Peopletalk

Харрисона и Калисту свел случай: в 2002 году на «Золотом глобусе» она случайно пролила на рукав актера вино. Через несколько часов Харрисон пригласил Калисту на свидание, а в 2009-м на День святого Валентина сделал предложение.

Брюс Уиллис (66) и Эмма Хеминг (42)

Разница в возрасте: 23 года

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В 2009 году «крепкий орешек» Брюс Уиллис познакомился с актрисой и продюсером Эммой Хемминг. «Я буквально сошел с ума от любви на первом же свидании», – признался актер. В браке у звездной пары родились две дочки.

Дональд (74) и Мелания Трамп (51)

Разница в возрасте: 24 года

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Бывший президент США и первая леди сыграли свадьбу в 2005 году. Невеста была в платье от Dior за 100 тысяч долларов, а свадебный торт весил почти 100 кг. Вот это мы понимаем – размах!

Майкл Дуглас (76) и Кэтрин Зета-Джонс (51)

Разница в возрасте: 25 лет

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Знаменитые супруги родились в один день с разницей в 25 лет. Они поженились в 2000-м (в этом году у них фарфоровая свадьба) и все жизненные трудности (рак Майкла , лечение в психиатрической клинике Кэтрин ) проходят вместе рука об руку.

Алек (63) и Хилария Болдуин (37)

Разница в возрасте: 26 лет

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В 56 лет (2012 год) актер Алек Болдуин сделал предложение руки и сердца на берегу океана. Избранницей стала инструктор по йоге Хилария. Сейчас пара воспитывает шестерых детей.

Александр Лебедев (61) и Лена Перминова (34)

Разница в возрасте: 27 лет

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Бизнесмен очень выручил 17-летнюю модель, когда у нее были порблемы с законом, а заодно влюбился. Они вместе уже больше 15 лет, воспитывают четверых детей, младший из который, Саша, появился на свет меньше месяца назад.

Венсан Кассель (54) и Тина Кунаки (24)

Разница в возрасте: 30 лет

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Пара расписалась в 2018 году (для актера это второй брак, в 2013-м он развелся с Моникой Беллуччи ), а уже в 2019-м у Венсана и Тины родилась дочь Амазони.

«Мы не выбираем, в кого влюбляться, это происходит само собой. Узнав возраст Тины, я был очень удивлен»,