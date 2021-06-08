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Известный русский комик возмутил всех своим отношением к жене

Диана Товсепова
2 часа назад
Популярный комик Иван Абрамов еще в марте дал интервью YouTube-каналу "Макарена", но отрывок с его словами о жене начал "вируситься" в соцсетях только сейчас.
Русский комик возмутил всех своим отношением к жене
Фото: @abramov_ivan@abramov_ivan
Так, в интервью комик высказался о внешности своей жены:
"Я сразу ей сказал: я изменю на 100 процентов отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да, люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то прикинь какие красивые еще ходят", — заявил он.
При этом он рассказал о внушительном списке требований к супруге.
"Не будет стервой, не будет толстой, будет такой же кроткой, красивой, умной и так далее — без вопросов. Я тоже не хочу каждый раз нового человека узнавать, я к ней привык", —признался комик.
Слова Абрамова вызвали целый шквал негативных комментариев. Затем всплыл ролик из семейной хроники Абрамова. На кадрах видно, как его отец то и дело оскорбляет членов семьи. Некоторые решили, что такое поведение отца стало причиной формирования подобных взглядов относительно противоположного пола у самого Ивана.
Позже ситуацию стали комментировать и медиаперсоны. Так, блогер и комик Наталья Краснова высмеяла позицию Абрамова.
"Если Ванина пися уныло повиснет к 45 годам, его жена имеет полное право начать относиться к нему плохо. Так ведь? Но Ваня спокоен, как удав, потому что его жена никуда от него не денется. Ведь у него «удобная жена». Как стул. Если стул перестал вписываться в антураж квартиры, Ваня его просто выкинет и купит новый. Интересно, к детям у него такое же отношение? Ребенок покрылся подростковыми прыщами — выселяем его из хаты, нового сделаем — идеального", — пошутила Краснова.
Позже экс-звезда "Дома-2" посоветовала Ивану почаще думать над словами и не оскорблять женщин. Блогера Иду Галич ситуация также заставила вспомнить о своих комплексах после беременности.
Звёзды,Иван Абрамов,Ида Галич,Наталья Краснова,
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