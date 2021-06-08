Русский комик возмутил всех своим отношением к жене

Так, в интервью комик высказался о внешности своей жены:

При этом он рассказал о внушительном списке требований к супруге.

Слова Абрамова вызвали целый шквал негативных комментариев. Затем всплыл ролик из семейной хроники Абрамова. На кадрах видно, как его отец то и дело оскорбляет членов семьи. Некоторые решили, что такое поведение отца стало причиной формирования подобных взглядов относительно противоположного пола у самого Ивана.