Русский комик возмутил всех своим отношением к жене

"Я сразу ей сказал: я изменю на 100 процентов отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да, люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то прикинь какие красивые еще ходят", — заявил он.
"Не будет стервой, не будет толстой, будет такой же кроткой, красивой, умной и так далее — без вопросов. Я тоже не хочу каждый раз нового человека узнавать, я к ней привык", —признался комик.
"Если Ванина пися уныло повиснет к 45 годам, его жена имеет полное право начать относиться к нему плохо. Так ведь? Но Ваня спокоен, как удав, потому что его жена никуда от него не денется. Ведь у него «удобная жена». Как стул. Если стул перестал вписываться в антураж квартиры, Ваня его просто выкинет и купит новый. Интересно, к детям у него такое же отношение? Ребенок покрылся подростковыми прыщами — выселяем его из хаты, нового сделаем — идеального", — пошутила Краснова.