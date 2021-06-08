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Продюсер Лободы расторгла контракт с певицей после скандала с Киркоровым

Lenta.ru
2 часа назад
Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина расторгла контракт с певицей после скандала с артистом Филиппом Киркоровым. Об увольнении она сообщила в своем Telegram-канале.
Продюсер Лободы расторгла контракт с певицей
Фото: @lobodaofficial@lobodaofficial
«Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — написала Крапивина.
Ранее она раскритиковала выступление Киркорова и Давы на премии телеканала «Муз-ТВ». Продюсер назвала номер «паноптикумом в чистом виде» и добавила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».
Она также написала в своем канале, что шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов, и зареклась ходить на музыкальные премии, так как испытывает стыд за других звезд.
В ответ Киркоров записал видео, в котором обвинил Лободу и ее команду в плагиате и указал на то, что ее номер был похож на одно из выступлений Бейонсе. Он назвал Крапивину человеком двойных стандартов и предположил, что ей нужен кто-то, кто будет «сверять ее посты с текущим этическим кодексом».
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