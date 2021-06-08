Кем стала дочь Гайдая, которая не хотела быть актрисой

Леонид Гайдай 40 лет прожил с одной-единственной женщиной, которую он любил и боготворил. Нина Гребешкова подарила известному режиссеру дочь Оксану, которая не пошла по стопам родителей. Какую профессию выбрала наследница мэтра?

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Леонид Гайдай родился в городе Свободный Амурской губернии, затем его семья перебралась в Читу, откуда практически сразу же сбежала – на этот раз в Иркутск. 21 июня 1941 года Леонид Иович окончил школу, а 22 июня началась война. Вчерашний школьник, Гайдай записался добровольцем на фронт, но из-за возраста его не взяли.

После этого Леонид Иович устроился рабочим в Иркутский драматический театр. Однако осенью 1941 года он все-таки был призван в армию. Леонид Гайдай участвовал в Великой Отечественной войне, в 1943 году был ранен, а еще через год - демобилизован. В 1947 году ему удалось окончить студию при Иркутском драматическом театре. 2 года он работал там актером и осветителем, а затем отправился покорять Москву и успешно поступил во ВГИК.

Со своей единственной любовью, актрисой Ниной Гребешковой, Гайдай познакомился во время учебы в институте кинематографии. В то время Гребешкова была обычной студенткой, а Леонид Иович – офицером со сталинской стипендией в 800 рублей. Несмотря на разницу в возрасте в 7 лет, влюбленные поженились в начале 50-х.

Своей квартиры у молодоженов не было, поначалу им пришлось жить у родителей Нины. В 1957 году у пары родилась дочь Оксана. Молодые родители постоянно были заняты на съемках, но и воспитывать дочь не забывали. Она стала единственной наследницей великого мэтра – больше детей у Нины Гребешковой и Леонида Гайдая нет.

Клео.Ру

Оксана не хотела идти по стопам родителей, так что о карьере в кино не мечтала, хотя в детстве сыграла роль в короткометражке «В пути». Девушка училась в английской спецшколе, а когда окончила ее, родители настояли на театральном вузе. Они хотели, чтобы дочь стала актрисой. Оксана отказалась от этого пути, так как считала, что в стране много талантливых звезд, чье место она может незаслуженно занять. Наследница также сказала отцу напрямую, что сниматься ее вряд ли позовут, а просить его об услуге она не хочет.