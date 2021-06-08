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На слуху: комик возмутил россиян словами о жене

Диана Товсепова
39 минут назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: комик возмутил россиян словами о жене
Фото: Кадр из шоу "StandUp"Кадр из шоу "StandUp"

Солист «Иванушек» впервые стал дедом

@kirillandreev71
Стало известно, что солист музыкального коллектива «Иванушки International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой. Девочка родилась в семье его сына Кирилла. Об этом StarHit сообщила супруга артиста.
"Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото", — отметила Лолита Андреева.

Экс-солистки «Тату» признались, из-за чего распалась группа

Культовая российская группа «Тату» гремевшая в стране в нулевых распалась в 2011 году. Вокалистки Юлия Волкова и Лена Катина произошедшее не комментировали. Поклонники при этом считали, что группа просто не смогла больше поддерживать образ "гомосексуальной пары", потому как девушки встречались с парнями, а Волкова даже родила детей.
Однако сейчас в интервью Ксении Собчак продюсер коллектива Иван Шаповалов рассказал, почему коллектив распался.

Известный русский комик возмутил всех своим отношением к жене

Кадр из шоу
Популярный комик Иван Абрамов еще в марте дал интервью YouTube-каналу "Макарена", но отрывок с его словами о жене начал "вируситься" в соцсетях только сейчас.
Так, в интервью комик высказался о внешности своей жены:
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"Я сразу ей сказал: я изменю на 100 процентов отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да, люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то прикинь какие красивые еще ходят", — заявил он.
Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что они с братом постоянно обсуждают во время свиданий в колонии. По ее словам, они часто беседуют о «Современнике». Артист очень обеспокоен происходящим в любимом театре, сообщает «СтарХит».
«Говорит он почти всегда только об одном — о «Современнике». Его очень волнует театр, ситуация, которая там сложилась. То велит мне туда не ходить никогда, то наоборот просит, чтобы я написала какую-то аналитическую статью», — поделилась родственница Ефремова.

"Помочь я ей не в состоянии": Вовк призналась, что не общается с Моргуновой

В мае прошлого года стало известно о смерти единственного сына диктора Светланы Моргуновой. Трагедия сильно подкосила ее, и ведущая перестала выходить на связь. На счет этого высказалась коллега народной артистки Ангелина Вовк.
«Со Светланой Моргуновой не держу связь, помочь я ей не в состоянии. У нее довольно крутой характер. Да и много на нее обрушилось в последнее время. То, что ее нет на телевидении, ее выбор. Ее приглашали в эфир, а она часто отказывалась», — заявила Вовк.
Звёзды,Юлий Волков,Иван Абрамов,Светлана Моргунова,Иван Шаповалов,Лена Катина,Кирилл Андреев,Ангелина Вовк,Михаил Ефремов,Ксения Собчак,StarHit,РИА Новости,
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