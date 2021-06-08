На слуху: комик возмутил россиян словами о жене

"Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото", — отметила Лолита Андреева.
"Я сразу ей сказал: я изменю на 100 процентов отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да, люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то прикинь какие красивые еще ходят", — заявил он.
«Говорит он почти всегда только об одном — о «Современнике». Его очень волнует театр, ситуация, которая там сложилась. То велит мне туда не ходить никогда, то наоборот просит, чтобы я написала какую-то аналитическую статью», — поделилась родственница Ефремова.
«Со Светланой Моргуновой не держу связь, помочь я ей не в состоянии. У нее довольно крутой характер. Да и много на нее обрушилось в последнее время. То, что ее нет на телевидении, ее выбор. Ее приглашали в эфир, а она часто отказывалась», — заявила Вовк.