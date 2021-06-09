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Продюсер Лободы ушла из шоу-бизнеса из-за Киркорова

Елизавета Назарова
2 часа назад
Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина заявила, что больше не будет работать с певицей и покидает шоу-бизнес. Такое громкое заявление она сделала после скандала с Филиппом Киркоровым. Об этом Крапивина сообщила в своем Instagram.
Продюсер Лободы ушла из шоу-бизнеса из-за Киркорова
Фото: @natellakrapivina@natellakrapivina
«Все бесконечное конец свой обретает С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — написала она в своем блоге.
Ранее Крапивина резко высказалась о премии МУЗ-ТВ. Всех артистов, кроме Лободы она назвала "цирком уродов", а Киркорова с подопечным Давой предложила отдать "на шашлыки". Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать: он записал видео-обращение, в котором назвал Лободу и Крапивина гусеницами, копирующими номера известных артистов.
Звёзды,Нателла Крапивина,Светлана Лобода,Филипп Киркоров,
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