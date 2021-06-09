Продюсер Лободы ушла из шоу-бизнеса из-за Киркорова

Ранее Крапивина резко высказалась о премии МУЗ-ТВ. Всех артистов, кроме Лободы она назвала "цирком уродов", а Киркорова с подопечным Давой предложила отдать "на шашлыки". Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать: он записал видео-обращение, в котором назвал Лободу и Крапивина гусеницами, копирующими номера известных артистов.