Продюсер Лободы ушла из шоу-бизнеса из-за Киркорова

«Все бесконечное конец свой обретает С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — написала она в своем блоге.
Ранее Крапивина резко высказалась о премии МУЗ-ТВ. Всех артистов, кроме Лободы она назвала "цирком уродов", а Киркорова с подопечным Давой предложила отдать "на шашлыки". Ответ Киркорова не заставил себя долго ждать: он записал видео-обращение, в котором назвал Лободу и Крапивина гусеницами, копирующими номера известных артистов.