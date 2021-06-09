Гагарина рассказала, как общается с бывшим мужем

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись, однако вместе воспитывают общую дочь Мию. А вот об отношениях бывших супругов после развода ходят разные слухи.

Полина Гагарина некоторое время назад привлекла внимание тем, что улетела в отпуск с дочерью без разрешения отца Мии. Как решили подписчики, Полина отправилась отдохнуть с новым мужчиной, хотя сама певица это комментировать не стала.

Несмотря на это, поклонников Гагариной очень интересует, как они общаются с Исхаковым теперь, после расставания. Этот вопрос певице задали в рубрике «вопрос-ответ» в сториз в ее Instagram.

Впрочем, ответила Полина очень тактично, проявив уважение к бывшему супругу:

«Считаю это невозможным! (Обсуждать отношения, — прим. ред.) Он отец нашей дочери! Я уважаю и ценю годы, проведенные вместе», — написала Полина.

Сам Исхаков ранее рассказал в интервью Passion.ru, что их творческое сотрудничество было весьма плодотворным, но ему было непросто жить в тени популярности певицы — Дмитрий является известным и востребованным фотографом и сам имеет множество ярких проектов.

«Думаю, мы уже достаточно поработали. У нас есть прекрасные снимки и видео. Я снял ей клип, много монтировал для нее. Мы все сделали, что могли. Мы все сказали», — объяснил Исхаков.

В своем блоге Полина также прокомментировала нынешнее положение на театральной сцене, намекая, вероятно, на недавний инцидент, когда Ольгу Бузову пригласили принять участие в новой постановке МХАТ: