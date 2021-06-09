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Борщева высказалась о романе Слепакова и Ходченковой

Елизавета Назарова
50 минут назад
Юмористка Елена Борщева высказалась о романе шоумена Семена Слепакова и актрисы Светланы Ходченковой. Некоторое время ходили слухи, что звезд связывают романтические отношения. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Борщева высказалась о романе Слепакова и Ходченковой
Фото: @lenaborshcheva@lenaborshcheva
О своих отношениях со Слепаковым Борщева не сказала ничего, но ответила, что могла когда-то нравиться своему коллеге. Когда у юмористки спросили о ее романе со Слепаковым, она ответила:
«У меня две дочки и муж! Вы лучше Ходченковой позвоните и спросите у нее про это. Я у Сени спрашивала. Он сказал, что "ничего не было". Хотя я слышала, много в прессе об этом писали»
Звёзды,Семен Слепаков,Елена Борщева,
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