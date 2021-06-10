Звезды, которые воспитывались в детских домах

Вася Лыкшин попал в подмосковный детский дом, когда его родителей лишили родительских прав. Правда, там он умудрился украсть канцелярские товары, за что парня решили перевести в спецучреждение. Но по воле случая режиссер Светлана Стасенко
искала актера на главную роль “Ангел на обочине” и увидела Василия
. Оказалось, что у парня талант. Затем Стасенко оформила над ним опекунство. А у Лыкшина появились и другие предложения о съемках. Он сыграл в фильме “Сволочи” и сериале “Громовы”. Женился. У Васи родилась дочь Кира. Но в 23 года Васи не стало. У парня внезапно остановилось сердце.