Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Войти в почту

Звезды, которые воспитывались в детских домах

New Magazine
30 минут назад
Их детство проходило в суровых условиях.
Звезды, которые воспитывались в детских домах
Фото: InstagramInstagram

Юрий Шатунов

Продюсер “Ласкового мая”, группы, которая в 90- е годы стала настоящей сенсацией, нашел солиста Юру Шатунова в детском доме Оренбурга. Туда подросток попал после смерти своей матери. Отец любви к ребенку не проявлял и воспитанием заниматься не хотел, а с родственниками у Юры отношения не сложились.
Так он и попал сначала в интернат в поселке Акбулак, а потом в детский дом Оренбурга. Шатунов, став солистом “Ласкового мая”, превратился в настоящую звезду. Однако потом он решил петь сольно. А затем и вовсе уехал жить в Германию.

Даня Милохин

Звезда ТикТока, а теперь и не только. Парень успел записать песни с Тимати и Джиганом, а также с Николаем Басковым. Он шагает по федеральным каналам, да что там! Его даже пригласили на Петербургский экономический форум. Благодаря роликам на ТикТоке парень смог заработать миллионы. А когда-то Даня жил в детском доме Оренбурга. Туда его и еще одного своего сына отдала мать. Отец спился. Правда, позже братья попали в приемную семью в Анапе, где, собственно, Даня и записал первый ролик для ТикТока. В 18 лет парень перебрался в Москву и начал свой путь к славе.

Василий Лыкшин

Вася Лыкшин попал в подмосковный детский дом, когда его родителей лишили родительских прав. Правда, там он умудрился украсть канцелярские товары, за что парня решили перевести в спецучреждение. Но по воле случая режиссер Светлана Стасенко искала актера на главную роль “Ангел на обочине” и увидела Василия. Оказалось, что у парня талант. Затем Стасенко оформила над ним опекунство. А у Лыкшина появились и другие предложения о съемках. Он сыграл в фильме “Сволочи” и сериале “Громовы”. Женился. У Васи родилась дочь Кира. Но в 23 года Васи не стало. У парня внезапно остановилось сердце.

Станислав Садальский

12-летнего мальчика в детский дом города Воронежа отдал отец. Мать Садальского умерла. Там Садальский начал играть в театральной студии и понял, что хочет быть артистом. Однако в Щукинское училище его не приняли из-за неправильного прикуса. И Садальский отправился работать на завод. Но спустя год удача ему улыбнулась – его приняли в ГИТИС.

Ани Лорак

Трудно поверить, что эта роскошная женщина в детском возрасте жила в интернате. Однако это так. Семья Каролины Куек (именно такое настоящее имя звезды) была очень бедна. Кроме Ани у матери подрастали еще три сына. Отец оставил мать певицы, когда та была беременна девочкой. Бедная женщина решилась на время отдать дочь в государственное учреждение только из-за того, что просто не могла тянуть всех ребятишек. Так что некоторое время Лорак жила в интернате.
Звёзды,Василий Лыкшин,Светлана Стасенко,Тимати,Юрий Шатунов,Станислав Садальский,Николай Басков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт