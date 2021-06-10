Звезды, которые воспитывались в детских домах

Их детство проходило в суровых условиях.

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Юрий Шатунов

Продюсер “Ласкового мая”, группы, которая в 90- е годы стала настоящей сенсацией, нашел солиста Юру Шатунова в детском доме Оренбурга. Туда подросток попал после смерти своей матери. Отец любви к ребенку не проявлял и воспитанием заниматься не хотел, а с родственниками у Юры отношения не сложились.

Так он и попал сначала в интернат в поселке Акбулак, а потом в детский дом Оренбурга. Шатунов, став солистом “Ласкового мая”, превратился в настоящую звезду. Однако потом он решил петь сольно. А затем и вовсе уехал жить в Германию.

Даня Милохин

Звезда ТикТока, а теперь и не только. Парень успел записать песни с Тимати и Джиганом, а также с Николаем Басковым . Он шагает по федеральным каналам, да что там! Его даже пригласили на Петербургский экономический форум. Благодаря роликам на ТикТоке парень смог заработать миллионы. А когда-то Даня жил в детском доме Оренбурга. Туда его и еще одного своего сына отдала мать. Отец спился. Правда, позже братья попали в приемную семью в Анапе, где, собственно, Даня и записал первый ролик для ТикТока. В 18 лет парень перебрался в Москву и начал свой путь к славе.

Василий Лыкшин

Вася Лыкшин попал в подмосковный детский дом, когда его родителей лишили родительских прав. Правда, там он умудрился украсть канцелярские товары, за что парня решили перевести в спецучреждение. Но по воле случая режиссер Светлана Стасенко искала актера на главную роль “Ангел на обочине” и увидела Василия . Оказалось, что у парня талант. Затем Стасенко оформила над ним опекунство. А у Лыкшина появились и другие предложения о съемках. Он сыграл в фильме “Сволочи” и сериале “Громовы”. Женился. У Васи родилась дочь Кира. Но в 23 года Васи не стало. У парня внезапно остановилось сердце.

Станислав Садальский

12-летнего мальчика в детский дом города Воронежа отдал отец. Мать Садальского умерла. Там Садальский начал играть в театральной студии и понял, что хочет быть артистом. Однако в Щукинское училище его не приняли из-за неправильного прикуса. И Садальский отправился работать на завод. Но спустя год удача ему улыбнулась – его приняли в ГИТИС.

Ани Лорак