Гоген Солнцев оскорбил 45-летних женщин

Шоумен Гоген Солнцев возмутился отсутствием вкуса у женщин 45-летнего возраста.

Фото: @solntcev @solntcev

Он написал новый пост в своем Instagram, в котором разнес дам в пух и прах:

"На улицах вижу огромное количество безвкусно одетых женщин после 45, задумался, почему у них с годами проходит желание модно одеваться? Неужели не хотят нравится парням? Ведь в молодом возрасте у большинства был вкус на моду и стильный внешний вид? В какой момент они стали лошмахнатками в драных лохмотьях?".

Также он задал вопрос своей аудитории о том, был ли момент в жизни, когда человек предпочитает выбирать куртку "не красивую, а теплую".

"Здравствуйте это зависит не от возраста, а от финансовой возможности",

- ответили ему в комментариях.

"Женщины с годами становятся мудрее. Тратят деньги на более необходимое чем тряпки",

- написал другой подписчик.

Впрочем, большинство комментариев действительно сводилось к тому, что у людей нет финансовой возможности позволить себе вещь по вкусу, поэтому выбирают из того, что есть в нужном ценовом диапазоне.