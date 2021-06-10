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Гоген Солнцев оскорбил 45-летних женщин

Стелла Шмель
2 часа назад
Шоумен Гоген Солнцев возмутился отсутствием вкуса у женщин 45-летнего возраста.
Гоген Солнцев оскорбил 45-летних женщин
Фото: @solntcev@solntcev
Он написал новый пост в своем Instagram, в котором разнес дам в пух и прах:
"На улицах вижу огромное количество безвкусно одетых женщин после 45, задумался, почему у них с годами проходит желание модно одеваться? Неужели не хотят нравится парням? Ведь в молодом возрасте у большинства был вкус на моду и стильный внешний вид? В какой момент они стали лошмахнатками в драных лохмотьях?".
Также он задал вопрос своей аудитории о том, был ли момент в жизни, когда человек предпочитает выбирать куртку "не красивую, а теплую".
"Здравствуйте это зависит не от возраста, а от финансовой возможности",
- ответили ему в комментариях.
"Женщины с годами становятся мудрее. Тратят деньги на более необходимое чем тряпки",
- написал другой подписчик.
Впрочем, большинство комментариев действительно сводилось к тому, что у людей нет финансовой возможности позволить себе вещь по вкусу, поэтому выбирают из того, что есть в нужном ценовом диапазоне.
Также Солнцеву указали на то, что ему не следовало бы следить за тем, кто во что одет.
Звёзды,Гоген Солнцев,
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