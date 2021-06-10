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Тодоренко показала, как выглядела в молодости

Мария Грибова
3 часа назад
Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками фотографиями со времен ее студенчества. Снимки знаменитость опубликовала в stories на своей странице в Instagram.
"Хватало только на аренду квартиры и еду"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
@reginatodorenko
Артистка также призналась, что в то время она зарабатывала всего 5 200 гривен (14 000 рублей). Этих денег хватало только "аренду квартиры вместе с подругой и еду".
По словам Тодоренко, когда она жила в Котовском, весь мир она видела через телевизор и телефон, а путешествия считала чем-то нереальным.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Гоген Солнцев оскорбил 45-летних женщин.
Звёзды,Гоген Солнцев,Регина Тодоренко,
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