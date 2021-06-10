Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко

Десятого июня Хамовнический суд поставил точку в скандальном трехлетнем процессе по разделу имущества Петросяна и Степаненко. Об этом сообщает StarHit.

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Решение зачитывалось несколько часов, так как был полностью озвучен список ценностей пары. По информации издания, в ходе судебного разбирательства Степаненко и ее адвокатов все-таки удалось убедить в том, что поделить имущество нужно 50 на 50.

Сообщается, что Елена Григорьевна настаивала, чтобы картина под названием «Старый дуб», включенная в опись, досталась Петросяну. Но Фемида решила иначе. Также Степаненко стала счастливой обладательницей книг «Современные психопаты» и «Оккультизм и сексуальность». Список всех ценностей экс-супругов занял порядка тысячи листов. Самым дорогостоящим активом, к слову, стала недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 метров. Также обговаривалось решение по двум большим квартирам в Сеченовском переулке, двум — на Ростовской набережной и однушка в Большом Кондратьевском.

Процесс раздела имущества мог закончиться гораздо раньше, если бы Степаненко не затягивала его. Например, артистка отказывалась пускать на порог оценщиков имущества, потом требовала отдать ей большую часть картин, книг и антиквариата, которые годами собирал Петросян.