Звезды, которые считают себя некрасивыми

Как правило, знаменитости, являющиеся публичными персонами, нередко стремятся улучшить свои внешние данные. Многие из них обращаются к пластике. Однако такой подход далеко не у всех. Некоторые звезды научились принимать себя такими, какие они есть.

Популярная ведущая славится не только отменным чувством юмора, но и самокритикой. Чего только стоит сравнение самой себя с лошадью и другие высказывания в свой адрес.

Ксения прямо заявляет, что она не красотка, но покоряет мужчин своим интеллектом и харизмой. При этом Собчак щедро делает комплименты женщинам, которых считает действительно красивыми.

Звезда «Реальных пацанов» спокойно относится к своей неидеальной внешности и заявляет, что «не всем же быть красотками». Актриса не реагирует на хейт, поскольку не знает своих недоброжелателей лично, также как и они ее. Знаменитость призналась, что пробовала не одну диету, но ни одна из них не дала должного результата. Занятиям спортом Марина предпочитает длительную ходьбу.

26-летняя артистка, несмотря на свой молодой возраст достигла значительного успеха. Она считает, что в ней очень мало женственности. Когда Александра стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour, то заявила, что вовсе не похожа на женщину, поскольку у нее практически нет груди, а поведение ей свойственно «пацанское».