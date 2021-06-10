Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

На слуху: раскрыто закулисье «Что? Где? Когда?»

Мария Грибова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: раскрыто закулисье «Что? Где? Когда?»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гоген Солнцев оскорбил 45-летних женщин

@solntcev
Шоумен Гоген Солнцев возмутился отсутствием вкуса у женщин 45-летнего возраста. Он написал новый пост в своем Instagram, в котором разнес дам в пух и прах.

"Хватало только на аренду квартиры и еду"

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками фотографиями со времен ее студенчества. Снимки знаменитость опубликовала в stories на своей странице в Instagram.

Козлов раскрыл закулисье "Что? Где? Когда?"

Магистр игры "Что? Где? Когда?" и капитан команды знатоков Андрей Козлов раскрыл закулисье проекта. Этим он поделился в интервью телеведущему программы "Вечерний Ургант".

Суд разделил имущество Петросяна и Степаненко

Решение зачитывалось несколько часов, так как был полностью озвучен список ценностей пары. По информации издания, в ходе судебного разбирательства Степаненко и ее адвокатов все-таки удалось убедить в том, что поделить имущество нужно 50 на 50.

"Билеты на курорт купить не на что"

По словам певицы, их концерты отменяют по всей стране по неизвестным причинам. По этой причине им не удастся отправиться на отдых в этом сезоне.
Звёзды,Гоген Солнцев,Регина Тодоренко,Андрей Козлов,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители