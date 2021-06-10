На слуху: раскрыто закулисье «Что? Где? Когда?»

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Шоумен Гоген Солнцев возмутился отсутствием вкуса у женщин 45-летнего возраста. Он написал новый пост в своем Instagram, в котором разнес дам в пух и прах.

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками фотографиями со времен ее студенчества. Снимки знаменитость опубликовала в stories на своей странице в Instagram.

Магистр игры "Что? Где? Когда?" и капитан команды знатоков Андрей Козлов раскрыл закулисье проекта. Этим он поделился в интервью телеведущему программы "Вечерний Ургант".

Решение зачитывалось несколько часов, так как был полностью озвучен список ценностей пары. По информации издания, в ходе судебного разбирательства Степаненко и ее адвокатов все-таки удалось убедить в том, что поделить имущество нужно 50 на 50.