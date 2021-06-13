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Лобода нашла нового продюсера после скандала

Мария Грибова
1 час назад
Певица Светлана Лобода нашла себе нового продюсера после публичного скандала с участием ее бывшей сотрудницы Нателлы Крапивиной. Последняя резко высказалась о поведении Филиппа Киркорова и Давида Манукяна на премии "Муз-ТВ".
Лобода нашла нового продюсера после скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Новым продюсером Лободы стал эксперт в области музыки Табриз Шахиди. Об этом сообщает Starhit.
Табриз занимается организацией мероприятий для многих представителей российского шоу-бизнеса. Он работает с такими звездами, как Земфира, Елена Темникова, Денис Мацуев, Тина Канделаки.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Фадеев пожаловался на фриков на премии "Муз-ТВ".
Звёзды,Давид Манукян,Нателла Крапивина,Табриз Шахиди,Елена Темникова,Светлана Лобода,Тина Канделаки,Денис Мацуев,Филипп Киркоров,
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