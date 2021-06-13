Почему Бритни Спирс стала заложницей своих опекунов

Бритни Спирс проснулась знаменитой после выхода песни «Baby, One More Time». Ее хиты возглавляли чарты, а сама певица стала кумиром для миллионов подростков. Сейчас ей 39 лет, 13 из которых она находится под опекой отца Джеймса. Бритни не может тратить деньги, выходить замуж, рожать детей, садиться за руль. А еще ей нельзя давать интервью и встречаться с кем-либо без разрешения отца. Почему жизнь иконы поп-музыки находится под тотальным контролем? Об этом в материале «Рамблера».

Фото: @britneyspears @britneyspears

В 2007 году Бритни официально расторгла брак с Кевином Федерлайном. Развод сопровождался разбирательствами, из-за чего у певицы началась депрессия. Она побрилась налысо, дралась с папарацци и запиралась в доме с детьми. В результате звезду отправили в психиатрическую клинику, а ее отец и адвокат семьи получили временное опекунство над Бритни.

Опекунство в США - это полный контроль над жизнью подопечного. В подобные условия попадают полностью или частично недееспособные люди. В 2008 году суд решил продлить опекунство и сделать его постоянным. И отец стал распоряжаться финансовым состоянием дочери, которое оценивают в $215 млн.

В 2020 году в соцсетях пошла волна возмущений со стороны фанатов поп-дивы, они требовали освободить артистку. Причиной этому послужило то, что Бритни внезапно отменила свои шоу в Лаг-Вегасе, заявив, что берет бессрочный отпуск, так как ее отец заболел. Она резко перестала делать публикации в Instagram и появляться на публике. А вскоре появилась информация, что ее вновь отправили на лечение в психиатрическую клинику.

Поклонники устроили флешмоб и начали публиковать посты с хештегом #FreeBritney. Они оставляли в соцсетях певицы комментарии и просили дать знак, все ли с ней хорошо.

Фанаты поддержали и мать артистки Линн Спирс. Но вскоре женщина заявила, что хочет получить контроль над финансами дочери. Поэтому Бритни решила отстаивать свои права и вернуть себе дееспособность.

Летом прошлого года на этой почве начались судебные разбирательства. Певица хотела, чтобы опеку разделили ее личный менеджер и финансовая компания. В прошении об устранении отца Спирс с позиции опекуна адвокат певицы подчеркивал, что она боится родителя и не станет снова выступать с концертами, пока он управляет ее делами.

Адвокат отца Бритни настаивала, что Джейми Спирс всегда действовал исключительно в интересах дочери, защищая ее от злоумышленников, желающих извлечь выгоду из ее уязвимого положения.В частности, за время его опеки она из должницы, погрязшей в многомиллионных судебных разбирательствах, стала обладательницей состояния в 60 миллионов долларов.

Судья согласилась с доводами юриста Джейми Спирса, откликнувшись при этом и на просьбу самой певицы о том, чтобы в опеке также участвовала и финансовая компания Bessemer Trust.

Судья также сказала, что в будущем готова рассмотреть новые апелляции об отстранении Джейми Спирса от процесса или о полном возвращении самой певице контроля над своими делами и решениями.