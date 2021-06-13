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Русские звезды, которые "нарвались" на суды за последнюю неделю

Диана Товсепова
1 час назад
В СМИ то и дело появляются новости о судебных тяжбах с участием русских знаменитостей. За последние 10 дней мы слышали сразу о нескольких "звездных" судах.
При этом звучат имена Максима Галкина, Филиппа Киркороваи Милоша Биковича. Смотрите видео, чтобы узнать подробности о делах, в которые "влипли" звезды.
Звёзды,Видео,Максим Галкин,Милош Бикович,
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