Врачи довели дочь Заворотнюк до нервного срыва

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала жертвой чрезмерно любопытных врачей.

Фото: @anna_zavorotnyuk @anna_zavorotnyuk

Долгое время звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется со смертельной болезнью – глиобластомой или раком головного мозга.

Семья актрисы старается не распространяться о состоянии Анастасии и почти не дает комментариев СМИ. На фоне этого многие поклонники атакуют родственников артистки, чтобы узнать новости о здоровье Заворотнюк. Об одном из недавних инцидентов дочь актрисы Анна рассказала в своем Instagram.

Девушка отправилась в больницу по личной необходимости. Но в медучреждении ей пришлось столкнуться с вопиющей бестактностью врачей, которые принялись расспрашивать ее о болезни Анастасии. Анна призналась, что ей даже стыдно озвучивать вопросы, которые задали сотрудники клиники:

"Я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь - не цирк".

Пока одни подписчики поддержали Анну в комментариях, другие напомнили, что семья должна была приготовиться к последствиям, избрав тактику молчания:

"Скрываете, а народу интересно!",

"Так и рождаются сплетни, потому что вы молчите",

"Все будут продолжать плевать на мораль и принципы, пока вы скрываетесь",