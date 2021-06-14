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Врачи довели дочь Заворотнюк до нервного срыва

Мира Маркина
6 часов назад
Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала жертвой чрезмерно любопытных врачей.
Врачи довели дочь Заворотнюк до нервного срыва
Фото: @anna_zavorotnyuk@anna_zavorotnyuk
Долгое время звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется со смертельной болезнью – глиобластомой или раком головного мозга.
Семья актрисы старается не распространяться о состоянии Анастасии и почти не дает комментариев СМИ. На фоне этого многие поклонники атакуют родственников артистки, чтобы узнать новости о здоровье Заворотнюк. Об одном из недавних инцидентов дочь актрисы Анна рассказала в своем Instagram.
Девушка отправилась в больницу по личной необходимости. Но в медучреждении ей пришлось столкнуться с вопиющей бестактностью врачей, которые принялись расспрашивать ее о болезни Анастасии. Анна призналась, что ей даже стыдно озвучивать вопросы, которые задали сотрудники клиники:
"Я чувствую себя обезьянкой в клетке. Но моя жизнь - не цирк".
Пока одни подписчики поддержали Анну в комментариях, другие напомнили, что семья должна была приготовиться к последствиям, избрав тактику молчания:
"Скрываете, а народу интересно!",
"Так и рождаются сплетни, потому что вы молчите",
"Все будут продолжать плевать на мораль и принципы, пока вы скрываетесь",
"Люди всегда хотят залезть в чужую жизнь, которая скрыта".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Заворотнюк призналась в серьезной болезни.
Звёзды,Анастасия Заворотнюк,
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