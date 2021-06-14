Седокова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

По словам певицы, перед ней встала серьезная дилемма: постоянно сидеть на препаратах, которые усугубляют иммунитет, либо отказаться от них и получить отек Квинке.

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У Анны Седоковой в последнее время серьезные проблемы со здоровьем. Виной всему ярко выраженная аллергическая реакция. С некрасивыми пятнами по всему телу певица столкнулась примерно полгода назад. Артистка призналась: из-за этого иногда вынуждена накладывать фильтры. Как публичная персона, звезда не может себе позволить показаться с таким лицом на публике.

С этой проблемой звезда обратилась к специалисту. В итоге ей назначили серьезные препараты, которые убирают симптомы и отечность тканей. Принимать их нужно постоянно.

Через некоторое время звезда обнаружила неприятный побочный эффект. Ее иммунитет стал намного слабее. Отправляясь на отдых, Анна рискнула и попробовала не принимать препараты, чтобы организм немного восстановился.

Седокова призналась, что первое время все было хорошо, но буквально сегодня утром она проснулась из-за плохого самочувствия. У певицы отекло лицо, а тело покрылось ярко-красными пятнами.

Анна чувствовала себя плохо, у нее начался отек Квинке. К счастью, приступ удалось быстро купировать. Знаменитости пришлось связаться с лечащим врачом, чтобы понять, как быть дальше.