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Петросяна уличили в воровстве шуток из Twitter

Мира Маркина
2 часа назад
Евгения Петросяна обвинили в воровстве шуток из социальной сети Twitter. Об этом сообщили в telegram-канале "Двач".
Петросяна уличили в воровстве шуток из Twitter
Фото: @petrosyanevgeny@petrosyanevgeny
Авторы канала разместили видеоролик, на котором юморист шутит о запрете полетов над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске:
"Еще нам нельзя над Украиной, а всем теперь над Белоруссией. Говорят, можно через Ригу, но в Ригу нельзя. Мир сошел с ума",
– иронично отметил комик.
При этом к видео приложили скриншот поста в Twitter руководителя "Яндекс.Лавки" Ильи Красильщика. 24 мая он опубликовал такую же шутку:
"Мир-21: из России нельзя в Грузию, только через Стамбул. И в Киев нельзя. Только через Стамбул и Минск. Но теперь нельзя в Стамбул, а в Минск можно. Но из Минска нельзя никуда. Ещё нам нельзя над Украиной, а всем теперь над Белоруссией. Можно, наверное, через Ригу, но в Ригу нельзя".
Сам Петросян пока не комментировал обвинения в плагиате.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что суд разделил имущество Петросяна и Степаненко.
Звёзды,Евгений Петросян,
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