Петросяна уличили в воровстве шуток из Twitter

Евгения Петросяна обвинили в воровстве шуток из социальной сети Twitter. Об этом сообщили в telegram-канале "Двач".

Фото: @petrosyanevgeny @petrosyanevgeny

Авторы канала разместили видеоролик, на котором юморист шутит о запрете полетов над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске:

"Еще нам нельзя над Украиной, а всем теперь над Белоруссией. Говорят, можно через Ригу, но в Ригу нельзя. Мир сошел с ума",

– иронично отметил комик.

При этом к видео приложили скриншот поста в Twitter руководителя "Яндекс.Лавки" Ильи Красильщика. 24 мая он опубликовал такую же шутку:

"Мир-21: из России нельзя в Грузию, только через Стамбул. И в Киев нельзя. Только через Стамбул и Минск. Но теперь нельзя в Стамбул, а в Минск можно. Но из Минска нельзя никуда. Ещё нам нельзя над Украиной, а всем теперь над Белоруссией. Можно, наверное, через Ригу, но в Ригу нельзя".