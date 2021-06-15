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Водонаеву экстренно госпитализировали

Lenta.ru
10 часов назад
Телеведущую и бывшую участницу «Дома-2» срочно госпитализировали во время поездки в Санкт-Петербург. Об этом она сообщила в Instagram.
Водонаеву экстренно госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам телезвезды, ей стало плохо в отеле во время отдыха в Северной столице в минувшие выходные. «Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются», — написала она.
К приезду скорой помощи, по словам телеведущей, ей стало лучше: речь восстановилась и жар спал. Медики предположили, что у нее упало давление и ввели ей физраствор. Однако после возвращения в Москву Водонаевой снова стало плохо, и уже столичные врачи назначили ей обследование.
Московские медики поставили телезвезде диагноз «транзиторная ишемическая атака». По словам звезды, сейчас она находится в стационаре под присмотром врачей.
В конце апреля Водонаеву экстренно госпитализировали с аналогичными симптомами, она оказалась в реанимации. По словам телеведущей, тогда она перенесла микроинсульт.
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