Водонаеву экстренно госпитализировали

По словам телезвезды, ей стало плохо в отеле во время отдыха в Северной столице в минувшие выходные. «Нарушение речи, тяжелое дыхание, жар, руки и ноги не слушаются», — написала она.

К приезду скорой помощи, по словам телеведущей, ей стало лучше: речь восстановилась и жар спал. Медики предположили, что у нее упало давление и ввели ей физраствор. Однако после возвращения в Москву Водонаевой снова стало плохо, и уже столичные врачи назначили ей обследование.