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Как звезды отреагировали на скандал Бузовой и Губерниева

Мария Грибова
11 минут назад
Скандал между журналистом Дмитрием Губерниевым и популярной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой произошел 14 июня в студии телеканала "Матч ТВ". Бузова приняла участие в программе, которая было посвящена выступлению сборной России по футболу на чемпионате Европы в 2021 году. Комментатор съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась и назвала Губерниева "дном". Позже журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше". "Рамблер" расскажет, как знаменитости отреагировали на скандал.
"Бузова должна на коленях вымаливать прощение"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Одним из знаменитостей, которые вступились за Бузову, стал ее бывший возлюбленный и артист Давид Манукян. Он предложил комментатору "поучиться такту", назвав его поступок "мерзким".
Исполнитель Дима Билан также поддержал свою коллегу. Музыкант опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте, в котором обратился к критикующим Бузову:
"Многое, что говорят про нее — дутая история и придумано, чтобы поднять рейтинг или хайпа накушаться! Хватит есть одного человека, блин, это стыдно. Я все больше и больше становлюсь поклонником твоей личности Сил тебе, и желаю правильно распорядиться тем, что дает тебе судьба! Уважаю тебя!"
С Биланом согласилась его продюсер Яна Рудковская:
"Люблю Диму Губерниева, но в этот раз он не прав! Скажу ему лично, а не только тут!"
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки также дала комментарий на счет случившегося:
"Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что должен. От себя же скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля — довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной, — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков".
Большинство звезд вступились за Бузову, однако нашлись и те, кто встал на сторону Губерниева. Например, журналистка Ксения Собчак посмотрела видео и отметила, как ловко Дмитрий вскрыл проблемы Ольги, воспользовавшись тем, что Бузова не знала классику детской литературы.
Собчак заявила, что точно такой же прием она использовала во время интервью с Юлией Волковой из группы "Тату". Журналистка убеждена, что она внедрила метод, а коллеги взяли его на вооружение. Звезда предложила всем своим коллегам устроить флешмоб с оппонентами и выводить "неучей на чистую воду".
Известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев также прокомментировал конфликт:
"У Бузовой какая-то мания величия, она считает, что все у нее должны просить прощения. Она должна на коленях у российского народа вымаливать прощение, вот этот образец пошлости, за "Дом-2", за всю мерзость, за всю гадость. Она требует, чтобы Губерниев у неё просил прощения. Да это ты должна вымаливать прощение".
Что касается самих героев скандала, то Бузова написала про Губерниева стихотворение:
"Хоть Дима дорог самому Эфросу,
Размер таланта уступает хвастовству.
Что там блогеры, шпионы,
Премьеры, президенты и вожди.
В тени Герострата ему так уютно стало,
Что ум и честь вдруг сбежали сами".
Журналист же снова позвал певицу Ольгу Бузову на прямой эфир. Губерниев предложил жить дружно и поддерживать российский спорт вместе:
"Снова стало небо голубым, снова солнце стало красным! Не могу быть долго злым, добрый я, ужасно... Давайте жить дружно! Все вместе! Оля Бузова — жду на прямой эфир! Нам есть что обсудить на канале «Матч ТВ»! Приходите вновь, будем поддерживать друг друга и российский спорт вместе с театром!"
Звёзды,Давид Манукян,Тина Канделаки,Астрид Линдгрен,Юлия Волкова,Дима Билан,Яна Рудковская,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,СБОРНАЯ РОССИИ,
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