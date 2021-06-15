"Бузова должна на коленях вымаливать прощение"

"Многое, что говорят про нее — дутая история и придумано, чтобы поднять рейтинг или хайпа накушаться! Хватит есть одного человека, блин, это стыдно. Я все больше и больше становлюсь поклонником твоей личности Сил тебе, и желаю правильно распорядиться тем, что дает тебе судьба! Уважаю тебя!"
"Люблю Диму Губерниева, но в этот раз он не прав! Скажу ему лично, а не только тут!"
"Я уверена, что Дима Губерниев лично скажет Оле все, что должен. От себя же скажу следующее: выдержка — это великая вещь. И то, что сделала Оля — довела эфир до конца и произнесла простые, но очень проникновенные слова о нашей сборной, — жест, который должен попасть в самое сердце и игроков, и наших болельщиков".
"У Бузовой какая-то мания величия, она считает, что все у нее должны просить прощения. Она должна на коленях у российского народа вымаливать прощение, вот этот образец пошлости, за "Дом-2", за всю мерзость, за всю гадость. Она требует, чтобы Губерниев у неё просил прощения. Да это ты должна вымаливать прощение".
"Хоть Дима дорог самому Эфросу,
Размер таланта уступает хвастовству.
Что там блогеры, шпионы,
Премьеры, президенты и вожди.
В тени Герострата ему так уютно стало,
Что ум и честь вдруг сбежали сами".
"Снова стало небо голубым, снова солнце стало красным! Не могу быть долго злым, добрый я, ужасно... Давайте жить дружно! Все вместе! Оля Бузова — жду на прямой эфир! Нам есть что обсудить на канале «Матч ТВ»! Приходите вновь, будем поддерживать друг друга и российский спорт вместе с театром!"